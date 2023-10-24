Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что в неё должны войти страны, которые борются с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация).

«Это должна быть беспощадная борьба, но по правилам. Мы должны создать коалицию против ХАМАС», — указал французский лидер.

Ранее мессенджер Telegram ограничил доступ к официальному каналу палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

