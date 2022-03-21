Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
Евросоюз дополнительно выделит Украине €1 млрд для закупок оружия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает РИА Новости.
«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», - заявила министр.
На минувшей неделе стало известно, что ЕС профинансирует вооружение и оборудование для Украины на €500 млн. Как сообщали СМИ, профильный комитет бундестага примет соответствующее решение в среду, 23 марта.
Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву военную помощь на $800 млн. На Украину поставят в том числе 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае
- В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
- Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru