Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия

Евросоюз дополнительно выделит Украине €1 млрд для закупок оружия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», - заявила министр.

На минувшей неделе стало известно, что ЕС профинансирует вооружение и оборудование для Украины на €500 млн. Как сообщали СМИ, профильный комитет бундестага примет соответствующее решение в среду, 23 марта.

Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву военную помощь на $800 млн. На Украину поставят в том числе 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГерманияЕвросоюз
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