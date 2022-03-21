Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», - заявила министр.

На минувшей неделе стало известно, что ЕС профинансирует вооружение и оборудование для Украины на €500 млн. Как сообщали СМИ, профильный комитет бундестага примет соответствующее решение в среду, 23 марта.

Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву военную помощь на $800 млн. На Украину поставят в том числе 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов.

