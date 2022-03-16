США дополнительно передадут Украине военную помощь на $800

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $800. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Байден напомнил, что в субботу США выделили еще $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине, таким образом только за неделю помощь составила $1 млрд.

По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСШАБайден
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