США дополнительно передадут Украине военную помощь на $800
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $800. Об этом сообщает «Интерфакс».
Байден напомнил, что в субботу США выделили еще $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине, таким образом только за неделю помощь составила $1 млрд.
По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.
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