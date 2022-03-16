США дополнительно передадут Украине военную помощь на $800

Байден напомнил, что в субботу США выделили еще $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине, таким образом только за неделю помощь составила $1 млрд.

По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.

