СМИ: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Туомиоя также отметил, что и общественное мнение, и парламент Финляндии поддерживает решение о вступлении в НАТО.

Ранее стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».