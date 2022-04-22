СМИ: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя заявил о намерении Финляндии подать заявку на членство в Североатлантический альянс в ближайшие недели. Об этом он сообщил финской газете Helsingin Sanomat, передает ТАСС.

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Туомиоя также отметил, что и общественное мнение, и парламент Финляндии поддерживает решение о вступлении в НАТО.

Ранее стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».

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ТЕГИ:ФинляндияНАТО
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