СМИ: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели
Заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя заявил о намерении Финляндии подать заявку на членство в Североатлантический альянс в ближайшие недели. Об этом он сообщил финской газете Helsingin Sanomat, передает ТАСС.
Туомиоя также отметил, что и общественное мнение, и парламент Финляндии поддерживает решение о вступлении в НАТО.
Ранее стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».
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