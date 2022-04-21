США заявили, что подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО
Власти США заявили, что подталкивают Финляндию и Швецию присоединиться к военному альянсу НАТО в рамках противодействия РФ. Об этом сообщил замиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает ТАСС.
Он также отметил, что США помогают европейским странам в вопросе поставок энергоносителей после их сокращения из РФ.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД
- США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций
- «Мариуполь наш»: Кадыров заявил о взятии города чеченскими бойцами
- Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система»
- У дилеров Lada закончились машины с автоматической коробкой передач
- Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона во время пандемии
- Посольство РФ потребовало устранить последствия вандализма памятников в Германии
- Майк Тайсон избил пьяного пассажира самолета. Видео
- Около 10 человек могут быть под завалами горящего здания в Твери
- В США назвали условие для отстранения РФ от участия в работе G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru