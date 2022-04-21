США заявили, что подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО

Власти США заявили, что подталкивают Финляндию и Швецию присоединиться к военному альянсу НАТО в рамках противодействия РФ. Об этом сообщил замиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает ТАСС.

Он также отметил, что США помогают европейским странам в вопросе поставок энергоносителей после их сокращения из РФ.

Ранее в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО.









