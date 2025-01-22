Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Россию и Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину. Об этом сообщает Reuters.

Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС

Отмечается, что поездка может состояться в течение ближайших нескольких недель.

По словам Гросси, причиной визита является обеспокоенность агентства военной активностью возле Запорожской АЭС.

Ранее в МИД РФ заявили, что эксперты МАГАТЭ будут находиться на Запорожской АЭС до тех пор, пока в России считают их присутствие оправданным, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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