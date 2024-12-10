Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС
Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подвергся атаке беспилотником на дороге к Запорожской АЭС, жертв нет. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси.
Ранее Минобороны России указало, что для обеспечения безопасной ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС по всему маршруту движения инспекторов объявлялся режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.
Гросси добавил, что несмотря на инцидент, ротация была завершена, сотрудники МАГАТЭ находятся в безопасности.
Ранее Гросси анонсировал визит в Россию в ближайшие месяцы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru