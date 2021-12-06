Глава Красного креста объяснил появление новых разновидностей коронавируса
Появление в мире новых разновидностей COVID-19 связано с тем, что уровень вакцинации на планете все еще недостаточный, сообщает телеканал «360» со ссылкой на президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.
По его словам, массовая иммунизация поможет прервать не только распространение вируса, но и его мутации. «Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — отметил он.
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, привитые отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru