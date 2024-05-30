Глава Хмельницкой области подтвердил сообщения о взрывах в регионе

Он добавил, что в одном из городов была отключена электроэнергия, на месте происшествия работают аварийные службы, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области три раза за ночь.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

