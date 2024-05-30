Глава Хмельницкой области подтвердил сообщения о взрывах в регионе
30 мая 202410:40
Взрывы прогремели в Хмельницкой области минувшей ночью, заявил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Тюрин.
Он добавил, что в одном из городов была отключена электроэнергия, на месте происшествия работают аварийные службы, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Сообщается, что звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области три раза за ночь.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru