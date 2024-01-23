СМИ: В Киеве и Харькове прозвучали взрывы

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360».

По данным Telegram-канала «Политика страны», серия взрывов произошла в пригороде Харькова, поврежден газопровод. Данные подтверждает канал «ТСН». Также о взрывах в Харькове, а также о хлопках в Сумской области сообщило издание «Новости.Live».

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице. По словам градоначальника, пожары возникли после попаданий в Святошинском, Соломенском, Печерском районах.

