СМИ: В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и Харькове. Об этом сообщили украинские СМИ.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360».
По данным Telegram-канала «Политика страны», серия взрывов произошла в пригороде Харькова, поврежден газопровод. Данные подтверждает канал «ТСН». Также о взрывах в Харькове, а также о хлопках в Сумской области сообщило издание «Новости.Live».
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице. По словам градоначальника, пожары возникли после попаданий в Святошинском, Соломенском, Печерском районах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru