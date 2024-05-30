СМИ: В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Днепропетровске раздался взрыв, сообщает телеканал ТСН.

СМИ: В Киеве и Харькове прозвучали взрывы

Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, а затем распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

Ранее на всей территории Украины действовала воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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