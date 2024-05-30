СМИ: В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 мая 202402:01
В Днепропетровске раздался взрыв, сообщает телеканал ТСН.
Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, а затем распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области.
Ранее на всей территории Украины действовала воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru