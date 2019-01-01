Глава грузинского парламента ушел со своего поста после массовых столкновений

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Это произошло на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые вспыхнули накануне. Кобахидзе занимал свой пост с ноября 2016 года, сообщает Москва 24.

Столкновения радикалов с полицейскими произошло в четверг после инцидента в заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Представители оппозиции были возмущены тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял, как полагалось, по протоколу, кресло председателя грузинского парламента. Они покинули зал заседаний, а к вечером начались акции в центре Тбилиси. Полиция для того, чтобы разогнать активистов, применила слезоточивый газ и резиновые пули. По официальным данным, ранения получили 240 человек, более 100 из них были госпитализированы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили увидела в этом инциденте «руку Москвы», в соцсети она писала, что «интересантом» раскола в стране может быть только Россия, сообщает «ФедералПресс».

После всего произошедшего российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию до стабилизации ситуации.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзев эфире НСН объяснил высказывание грузинского президента её сложным характером.

