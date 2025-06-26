Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу
Словакия откажется поддержать 18-й пакет санкций Европейского союза против России, если не будут решены вопросы, связанные с будущими поставками газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.
По его словам, Братислава намерена потребовать отсрочки голосования, поскольку рассматривает новые санкционные меры в связке с планом постепенного отказа ЕС от российских энергоресурсов.
Фицо подчеркнул, что без ответа на «фундаментальные вопросы» страна не готова поддерживать ужесточение давления на Москву.
Премьер также предупредил, что новые рестрикции могут спровоцировать дефицит газа, рост цен и привести к убыткам в размере до €20 млрд в случае нарушения долгосрочного контракта с российским «Газпромом», передает «Радиоточка НСН».
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