Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу

Словакия откажется поддержать 18-й пакет санкций Европейского союза против России, если не будут решены вопросы, связанные с будущими поставками газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

По его словам, Братислава намерена потребовать отсрочки голосования, поскольку рассматривает новые санкционные меры в связке с планом постепенного отказа ЕС от российских энергоресурсов.