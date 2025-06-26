Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу

Словакия откажется поддержать 18-й пакет санкций Европейского союза против России, если не будут решены вопросы, связанные с будущими поставками газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

По его словам, Братислава намерена потребовать отсрочки голосования, поскольку рассматривает новые санкционные меры в связке с планом постепенного отказа ЕС от российских энергоресурсов.

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Фицо подчеркнул, что без ответа на «фундаментальные вопросы» страна не готова поддерживать ужесточение давления на Москву.

Премьер также предупредил, что новые рестрикции могут спровоцировать дефицит газа, рост цен и привести к убыткам в размере до €20 млрд в случае нарушения долгосрочного контракта с российским «Газпромом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзСловакия

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