Глава Еврокомиссии рассказала о возможности вступления Украины в ЕС
Присоединение новой страны к Евросоюзу (ЕС) обычно длится годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможно предпринять нестандартные шаги, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Для Украины самое важное — самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз», — приводит слова главы ЕК РИА Новости.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что этот процесс обычно «занимает годы».
«На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье, вне всяких сомнений», — отметила она.
Европейский политик также подчеркнула, что «Украина находится в экстраординарной ситуации, в которой ЕС должен принимать необычные меры».
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.
«Когда Молдавия готовилась вступить в Евросоюз, я почитал текст соглашения – там в конце записано, что страна, которая вступает в ЕС, будет участвовать во всех военных, экономических и других действиях Евросоюза. Это фактически подготовка страны к вступлению в НАТО. Возьмем прибалтийские страны, которые вошли в ЕС – все потом были приняты в НАТО. Ведь пункт о том, что Украина не будет вступать в военные союзы, перечеркнул бы заявления киевской власти о стремлении в НАТО», - сказал Корчмарь.
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