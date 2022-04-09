Захарова резко ответила на пожелание Борреля закончить конфликт на Украине военным путем

«Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала Захарова.

Ранее в субботу глава Евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», - написал Боррель в Twitter.

Лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетном варианте военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых участвовали большинство стран, входящих в НАТО, сообщает РИА Новости.

