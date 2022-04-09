Захарова резко ответила на пожелание Борреля закончить конфликт на Украине военным путем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пожелание главы Евродипломатии Борреля разрешить конфликт на Украине военным путем. Об этом она написала в своем Telegram-канале 9 апреля.
«Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала Захарова.
Ранее в субботу глава Евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
«Эта война должна быть выиграна на поле боя», - написал Боррель в Twitter.
Лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетном варианте военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых участвовали большинство стран, входящих в НАТО, сообщает РИА Новости.
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