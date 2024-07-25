Глава Чехии назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине без России и Китая
Бессмысленно проводить мирные переговоры по российско-украинскому конфликту без участия Китая и России. Об этом в интервью агентству ČTK заявил чешский лидер Петр Павел.
Он подчеркнул, что на мирной конференции в Швейцарии, которая проходила в июне, не планировалось подписание мирного договора.
Ранее зампред комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов заявил, что слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией стоит воспринимать с большой осторожностью, так как власти Украины сейчас пытаются маневрировать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru