«Разброд и шатание»: Заявление Кулебы о переговорах с РФ назвали попыткой маневра

Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией стоит воспринимать с большой осторожностью, так как власти Украины сейчас пытаются маневрировать. Об этом НСН заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.

Киев готов вести переговоры с российской стороной, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И. По версии МИД Китая, такое заявление Кулеба сделал на фоне того, что украинская сторона «внимательно изучила» мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который в мае 2024 года представили Китай и Бразилия. Климов отметил, что слова Кулебы надо воспринимать с большой осторожностью.