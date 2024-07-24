«Разброд и шатание»: Заявление Кулебы о переговорах с РФ назвали попыткой маневра
В Киеве сейчас царит полная неразбериха, в связи с напряженной предвыборной ситуацией у их кураторов в Вашингтоне, заявил НСН сенатор Андрей Климов.
Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией стоит воспринимать с большой осторожностью, так как власти Украины сейчас пытаются маневрировать. Об этом НСН заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.
Киев готов вести переговоры с российской стороной, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И. По версии МИД Китая, такое заявление Кулеба сделал на фоне того, что украинская сторона «внимательно изучила» мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который в мае 2024 года представили Китай и Бразилия. Климов отметил, что слова Кулебы надо воспринимать с большой осторожностью.
«То, что сказал Кулеба, еще ни о чем не говорит. Дело в том, что нынешние киевские власти пытаются маневрировать: с одной стороны, делают вид, что они якобы заинтересованы в скорейшем достижении мира, а с другой стороны, они на 99% зависимы от решений, которые принимает Вашингтон. А там сейчас полная неразбериха в связи с тем, что у них предвыборная ситуация дошла до абсурда. Поэтому в Киеве тоже сейчас разброд и шатание, и они на всякий случай прокачивают какие-то варианты», - отметил он.
По словам Климова, главное отличие мирных предложений Китая и Бразилии в том, что они были более фундаментальные.
«Теперь по поводу отличий китайских предложений от предложений, которые идут под литерой формулы мира Зеленского. У него была формула «все, как скажет Киев, или ничего», а китайские коллеги предлагали устранить первопричину кризиса – а это, в том числе, агрессивная политика расширения НАТО. Все остальное – те детали, которые можно было бы обсуждать. Однако после того, как Зеленский вышел из отпущенных ему конституцией сроков президентства, он и его команда с юридической точки зрения вызывают большие сомнения, как сторона для переговоров», - пояснил сенатор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролину заявил, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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