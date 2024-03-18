Гладков: Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и кровлю дома под Белгородом

Российские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны украинской армии в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вместе с тем в одном частном домовладении зафиксировано повреждение кровли, кроме того, в Борисовке повреждена линия электропередач.

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По словам Гладкова, на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков заявил, что два человека погибли в результате атаки украинских сил по территории Белгородской области.

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОВСУОбстрелГубернаторБелгородская область

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