Гладков: Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и кровлю дома под Белгородом
18 марта 202414:06
Российские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны украинской армии в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вместе с тем в одном частном домовладении зафиксировано повреждение кровли, кроме того, в Борисовке повреждена линия электропередач.
По словам Гладкова, на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Ранее Гладков заявил, что два человека погибли в результате атаки украинских сил по территории Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru