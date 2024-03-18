Гладков: Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ

По его словам, трагедия произошла в селе Никольское Белгородского района. В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 17-летний подросток и взрослый мужчина.

Из-под завалов спасателям удалось извлечь маленькую девочку, у которой были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и переломы. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу, врачи борются за её жизнь.

«Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов - в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», - написал Гладков.

Он также добавил, что пострадали ещё трое мужчин, которые от госпитализации отказались.

Ранее глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что за неделю в результате обстрелов в регионе погибли 11 мирных жителей, ещё 82 пострадали, сообщает RT.

