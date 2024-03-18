Гладков: Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ
Два человека погибли в результате атаки украинских сил по территории Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, трагедия произошла в селе Никольское Белгородского района. В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 17-летний подросток и взрослый мужчина.
Из-под завалов спасателям удалось извлечь маленькую девочку, у которой были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и переломы. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу, врачи борются за её жизнь.
«Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов - в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», - написал Гладков.
Он также добавил, что пострадали ещё трое мужчин, которые от госпитализации отказались.
Ранее глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что за неделю в результате обстрелов в регионе погибли 11 мирных жителей, ещё 82 пострадали, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru