Гинцбург: ЕС не вводит «Спутник V» на свой рынок из-за возможной конкуренции

По его словам, препарат может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе вакцинам.

Дебаты о закупке зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского «Спутника V», прошли в парламенте Греции.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис представил национальный план по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

В свою очередь, лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что власти страны должны были, не дожидаясь одобрения Евросоюза, принять решение о закупке вакцин.

