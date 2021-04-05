Гинцбург: ЕС не вводит «Спутник V» на свой рынок из-за возможной конкуренции
Евросоюз не торопится допускать на свой рынок вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства из-за опасений ее высоких потребительских свойств, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александра Гинцбурга.
По его словам, препарат может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе вакцинам.
Дебаты о закупке зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского «Спутника V», прошли в парламенте Греции.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис представил национальный план по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.
В свою очередь, лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что власти страны должны были, не дожидаясь одобрения Евросоюза, принять решение о закупке вакцин.
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