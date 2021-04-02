Гинцбург: «Спутник V» защищает от южноафриканского штамма COVID-19
Вакцина «Спутник V» защищает от южноафриканского штамма коронавируса, но исследования штамма еще продолжаются, рассказал РИА Новости директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев рассказал, что российские вакцины защищают от любого известного штамма коронавируса, в том числе, южноафриканского.
По словам Зуева, важно добиться иммунной прослойки в 70% привитых россиян: это обеспечит прекращение распространения инфекции на территории страны.
Кроме того, вирусолог добавил, что новый штамм COVID-19 должен со временем снизить свою патогенность, став одной из инфекций, регулярно активизирующихся поздней осенью и ранней весной.
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