В парламенте Греции обсудили закупку российской вакцины «Спутник V»
Дебаты о закупке зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского «Спутника V», прошли в парламенте Греции.
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Кириакос Мицотакис представил национальный план по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.
В свою очередь, лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что власти страны должны были, не дожидаясь одобрения Евросоюза, принять решение о закупке вакцин.
В ответ премьер напомнил об инциденте с экс-главой правительства Словакии, вынужденного уйти в отставку на фоне скандала после закупки «Спутника V» без разрешения ЕС. Мицотакис также заявил, что у России якобы не хватает вакцин, и страна не сможет поставить препарат Греции.
Тем не менее, глава греческого правительства подчеркнул, что не сомневается в качестве российской вакцины, и Греция даже требовала от Евросоюза одобрения «Спутника V».
Кроме того, Мицотакис считает, что Европа должна закупить российский препарат, если не возникнет сомнений в наличии у РФ производственных возможностей, и распределять «Спутник V» так же, как другие вакцины.
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