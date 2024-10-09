Германия сообщила о доставке системы ПВО на Украину

За прошедшую неделю ФРГ передала УКраине новую партию средств ПВО, в которую вошли две батареи зенитных комплексов IRIS-T, версии SLS и SLM. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фрейдинг в интервью изданию RND.

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Собеседник издания также анонсировал поставку в 2024 году двух зенитных систем, а также нескольких основных боевых танков и боевых машин пехоты.

Высокопоставленный военный отметил, что Киеву передадут «пяти- или шестизначное» количество артиллерийских боеприпасов.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что в ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию.

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ФОТО: РИА Новости
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