Германия сообщила о доставке системы ПВО на Украину
За прошедшую неделю ФРГ передала УКраине новую партию средств ПВО, в которую вошли две батареи зенитных комплексов IRIS-T, версии SLS и SLM. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фрейдинг в интервью изданию RND.
Собеседник издания также анонсировал поставку в 2024 году двух зенитных систем, а также нескольких основных боевых танков и боевых машин пехоты.
Высокопоставленный военный отметил, что Киеву передадут «пяти- или шестизначное» количество артиллерийских боеприпасов.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что в ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru