Германия сообщила о доставке системы ПВО на Украину

Собеседник издания также анонсировал поставку в 2024 году двух зенитных систем, а также нескольких основных боевых танков и боевых машин пехоты.

Высокопоставленный военный отметил, что Киеву передадут «пяти- или шестизначное» количество артиллерийских боеприпасов.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что в ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию.

