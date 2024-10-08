Белый дом: США сделают новые объявления о помощи Украине на этой неделе

В ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

Она отметила, что обсуждения по взаимодействию на авиабазе Рамштайн продолжаются, и США остаются приверженными поддержке Украины.