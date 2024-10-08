Белый дом: США сделают новые объявления о помощи Украине на этой неделе

В ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

Она отметила, что обсуждения по взаимодействию на авиабазе Рамштайн продолжаются, и США остаются приверженными поддержке Украины.

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Президент Байден решил отложить свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». Издание Spiegel сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по военной помощи Украине.

Байден заявил, что все еще намерен посетить Германию и Анголу, но в другое время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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