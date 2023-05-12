СМИ: Зеленский намекнул Западу на провал наступления ВСУ

Заявление украинского лидера о переносе наступления ВСУ должно поторопить западных партнеров в поставках оружия, считает киевский аналитик Мария Золкина. По ее словам, глава Украины хочет управлять ожиданиеями Запада в случае провала наступления украинской армии.

Бывший офицер ВСУ Тарас Чмут выразил мнение, что полученной военной помощи, в частности, различной техники и боеприпасов, может не хватить на осуществление какой-либо крупной операции. Чмут считает, что Зеленский заявлением о переносе атаки хотел донести до США и Евросоюза, что украинские средства ПВО значительно ослаблены ударами планирующих авиабомб российской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно больше времени для подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

