Германия: Путин не обещал не проводить спецоперацию на Украине
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Олаф Шольц не получал обещаний о том, что спецоперации на Украине не будет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление политика.
Он заявил, что не раскрывает никакого секрета, а повторяет то, что и так сразу же сказал на совместной пресс-конференции по окончании разговора с российским лидером.
Так канцлер ответил на вопрос, считает ли он, что Путин обманул его, нарушив якобы данное в ходе переговоров обещание по Украине.
Тем временем, Берлин начал закупать газа в обход России. При этом страна продолжает получать от Москвы газ, уголь и нефть, так как отказаться сразу от всех поставок из России не получится, поскольку Германия - ключевой покупатель российского газа в Европе.
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