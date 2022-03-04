Германия: Путин не обещал не проводить спецоперацию на Украине

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Олаф Шольц не получал обещаний о том, что спецоперации на Украине не будет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление политика.

Он заявил, что не раскрывает никакого секрета, а повторяет то, что и так сразу же сказал на совместной пресс-конференции по окончании разговора с российским лидером.

Так канцлер ответил на вопрос, считает ли он, что Путин обманул его, нарушив якобы данное в ходе переговоров обещание по Украине.

Тем временем, Берлин начал закупать газа в обход России. При этом страна продолжает получать от Москвы газ, уголь и нефть, так как отказаться сразу от всех поставок из России не получится, поскольку Германия - ключевой покупатель российского газа в Европе.

