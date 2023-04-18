Германия призвала ввести ограничения против российской гражданской ядерной энергетики
Берлин призвал европейский союз ввести ограничения против гражданской ядерной энергетики России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Reuters.
Как сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, их могут включить в новый пакет санкций против Москвы. ФРГ уже обратилась к Еврокомиссии с соответствующим предложением. Хабек считает неоправданным предоставление льготного режима ядерному сектору РФ. Министр назвал ядерные технологии «чувствительной областью».
Ранее стало известно, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru