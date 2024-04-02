Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро
ФРГ отправит 180 тысяч артиллерийских снарядов на Украину на общую сумму 576 млн евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Германии.
Отмечается, что передача боеприпасов Киеву предусмотрена чешской инициативой по закупке снарядов у государств, не являющихся членами Евросоюза. Доля ФРГ в рамках этого плана в приобретении боеприпасов для Украины достигнет 40%.
Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках очередной военной помощи Украине передаст сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
- В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
- Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро
- Донбасс Опера посетит с гастролями восемь российских городов
- Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу
- Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне
- Российский мультсериал «Диносити» вышел в Китае
- Трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru