Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро

Отмечается, что передача боеприпасов Киеву предусмотрена чешской инициативой по закупке снарядов у государств, не являющихся членами Евросоюза. Доля ФРГ в рамках этого плана в приобретении боеприпасов для Украины достигнет 40%.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках очередной военной помощи Украине передаст сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин.

