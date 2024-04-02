Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро

ФРГ отправит 180 тысяч артиллерийских снарядов на Украину на общую сумму 576 млн евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Германии.

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Отмечается, что передача боеприпасов Киеву предусмотрена чешской инициативой по закупке снарядов у государств, не являющихся членами Евросоюза. Доля ФРГ в рамках этого плана в приобретении боеприпасов для Украины достигнет 40%.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках очередной военной помощи Украине передаст сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин.

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ФОТО: РИА Новости
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