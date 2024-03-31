Минобороны Франции пообещало Киеву сотни старых бронемашин и ракет
Франция в рамках очередной военной помощи Украине передаст сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил La Tribune французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. По словам министра, VAB - старая техника, однако «все еще работает». Он считает, что техника принесет Украине значительную пользу. Париж намерен передать Киеву в 2024 и начале 2025 года сотни машин.
Также Франция передаст Киеву новую партию ракет Aster для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.
Ранее Генштаб Франции заявил, что помощь Украине может выйти за рамки поставок оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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