Минобороны Франции пообещало Киеву сотни старых бронемашин и ракет

Франция в рамках очередной военной помощи Украине передаст сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил La Tribune французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

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Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. По словам министра, VAB - старая техника, однако «все еще работает». Он считает, что техника принесет Украине значительную пользу. Париж намерен передать Киеву в 2024 и начале 2025 года сотни машин.

Также Франция передаст Киеву новую партию ракет Aster для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.

Ранее Генштаб Франции заявил, что помощь Украине может выйти за рамки поставок оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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