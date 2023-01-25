Германия поставит танки Leopard 2 Киеву через три-четыре месяца
Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не раньше, чем через 3-4 месяца, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее сегодня германское правительство заявило, что приняло решение передать Украине танки Leopard 2. Первая поставка будет включать 14 машин Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Украинских военных будут обучать в Германии. Новый пакет помощи Киеву со стороны Германии включает логистику, боеприпасы и техобслуживание систем, передает телеканал Welt.
Писториус добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании с союзниками, при этом страна стремится не стать стороной российско-украинского конфликта.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев считает, что согласие Берлина на передачу Киеву танков Leopard 2 крайне опасно, так как переводит конфликт на новый уровень противостояния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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