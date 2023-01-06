Британия может отправить Украине танки
Великобритания или ее союзники могут передать танки Украины, сообщает Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.
По его словам, Лондон и так поставляет Киеву оборудование, которое способно «нанести решающий удар по российским целям на расстоянии». «Танки вполне могут стать частью этих обязательств. Откуда их возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом», — отметил глава британской дипломатии.
Тем временем, новый пакет военной помощи США Киеву обойдется примерно в 3 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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