Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
Власти Германии ограничат авиасообщение со странами Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Как отметил и.о. главы Минздрава, новый вариант коронавируса беспокоит власти страны, поэтому они «действуют активно и на ранней стадии». Ограничения вступят в силу с 27 ноября, пишет RT.
При этом авиакомпаниям разрешат вывозить из Южной Африки граждан ФРГ. По прибытии они должны будут пройти двухнедельный карантин.
Ранее Великобритания объявила о временном прекращении полетов в шесть африканских стран из-за штамма B.1.1.529.
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