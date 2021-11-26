Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

Как отметил и.о. главы Минздрава, новый вариант коронавируса беспокоит власти страны, поэтому они «действуют активно и на ранней стадии». Ограничения вступят в силу с 27 ноября, пишет RT.

При этом авиакомпаниям разрешат вывозить из Южной Африки граждан ФРГ. По прибытии они должны будут пройти двухнедельный карантин.

Ранее Великобритания объявила о временном прекращении полетов в шесть африканских стран из-за штамма B.1.1.529.

