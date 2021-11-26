Великобритания прекращает полеты из-за нового штамма коронавируса

По его словам, это связано с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529. В настоящее время министерство исследует новый вариант вируса, принимаются меры предосторожности. Джавид отметил, что по прибытии домой путешественники из Великобритании будут помещены в карантин.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет чрезвычайное заседание в связи с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южно-Африканской республике.

