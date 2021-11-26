Великобритания прекращает полеты из-за нового штамма коронавируса
Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что страна с 26 ноября временно прекратит полеты в шесть африканских стран, сообщил глава ведомства Саджид Джавид в Twitter.
По его словам, это связано с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529. В настоящее время министерство исследует новый вариант вируса, принимаются меры предосторожности. Джавид отметил, что по прибытии домой путешественники из Великобритании будут помещены в карантин.
Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет чрезвычайное заседание в связи с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южно-Африканской республике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Великобритания прекращает полеты из-за нового штамма коронавируса
- Эксперт предупредил россиян о возможном развитии «черной плесени»
- Власти Таганрога: в моргах нет мест для умерших от коронавируса
- В России обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
- Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая
- Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио»
- Три человека погибли в аварии с лосем под Костромой
- На месте ЧП на шахте «Листвяжная» работают сотрудники столичного СК
- В Канаде в 2020 году зарегистрировано рекордное за 30 лет число убийств
- В Петербурге отложили срок ввода QR-кодов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru