Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН

Ведомство отметило, что удар США и Британии был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. В заявлении подчеркивается, что целью таких действий остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море.

В МИДе напомнили, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия, эскалация будет краткосрочной.

«Я думаю, что для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия. В краткосрочной перспективе возможна эскалация, так как хуситы заявили, что они нанесут еще более ужасные удары. Если они будут отвечать, эскалация продолжится», - сказал он.



