Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море. Об этом заявил МИД Германии.
Ведомство отметило, что удар США и Британии был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. В заявлении подчеркивается, что целью таких действий остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море.
В МИДе напомнили, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия, эскалация будет краткосрочной.
«Я думаю, что для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия. В краткосрочной перспективе возможна эскалация, так как хуситы заявили, что они нанесут еще более ужасные удары. Если они будут отвечать, эскалация продолжится», - сказал он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире
- В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
- Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
- СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов
- На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
- МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
- «Уволенному» коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
- Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru