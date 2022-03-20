Германия и Катар достигли договоренностей о долгосрочном энергетическом партнерстве

Германия и Катар достигли договоренностей о долгосрочном энергетическом партнерстве. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Доху, сообщает агентство DPA.

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«Этот день дает сильный импульс», - цитирует Хабека после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани РИА Новости.

При этом Хабек не раскрыл конкретные данные о параметрах взаимодействия двух стран.

Агентство DPA отмечает, что власти Германиив ускоренном формате строят два пункта приема сжиженного природного газа и напоминают, что Катар является одним из лидеров рынка СПГ. Подчеркнуто, что немецкие фирмы помогут Катару выстроить инфраструктуру возобновляемой энергетики.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед поездкой в Катар, что газоснабжение Германии следующей зимой остается под вопросом.

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