Германия и Катар достигли договоренностей о долгосрочном энергетическом партнерстве

«Этот день дает сильный импульс», - цитирует Хабека после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани РИА Новости.

При этом Хабек не раскрыл конкретные данные о параметрах взаимодействия двух стран.

Агентство DPA отмечает, что власти Германиив ускоренном формате строят два пункта приема сжиженного природного газа и напоминают, что Катар является одним из лидеров рынка СПГ. Подчеркнуто, что немецкие фирмы помогут Катару выстроить инфраструктуру возобновляемой энергетики.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед поездкой в Катар, что газоснабжение Германии следующей зимой остается под вопросом.

