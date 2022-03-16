Крупнейший энергоконцерн Германии отказался от закупки российского газа

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил покупать газ у российских компаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.

При этом в E.ON подчеркнули, что не заключают с производителями долгосрочных контрактов на поставку, однако часть газа приобреталась у «Газпрома».

«В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов», - передает слова Бирнбаума ТАСС.

В компании уточнили, что осознают последствия дефицита энергоносителей, и понимают, что это принесет вред бизнесу. Кроме того, в компании не планируют выходить из «Северного потока», так как это актив, который невозможно продать.

«Мы могли бы отдать его главному российскому акционеру бесплатно, но это было бы невыгодно, а также дало бы России право принимать решения в одиночку», - пояснил глава энергоконцерна.

