Крупнейший энергоконцерн Германии отказался от закупки российского газа
Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил покупать газ у российских компаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.
При этом в E.ON подчеркнули, что не заключают с производителями долгосрочных контрактов на поставку, однако часть газа приобреталась у «Газпрома».
«В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов», - передает слова Бирнбаума ТАСС.
В компании уточнили, что осознают последствия дефицита энергоносителей, и понимают, что это принесет вред бизнесу. Кроме того, в компании не планируют выходить из «Северного потока», так как это актив, который невозможно продать.
«Мы могли бы отдать его главному российскому акционеру бесплатно, но это было бы невыгодно, а также дало бы России право принимать решения в одиночку», - пояснил глава энергоконцерна.
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