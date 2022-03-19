Министр экономики ФРГ предупредил об отсутствии обеспечения газоснабжения на следующую зиму
Газоснабжение Германии следующей зимой остается под вопросом, считает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом немецкий чиновник заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, отправляясь в Катар.
Хабек считает, что если Германия не получит к следующей зиме больше газа или будут прерваны поставки российского природного топлива, возможности обогреть дома граждан или обеспечить уровень промышленного производства на должном уровне не будет.
По мнению министра ФРГ, страна может пережить эффект домино: если на каком-либо этапе поставок газа промышленности произойдет сбой, нехватку энергоресурса ощутят и на других объектах.
Глава Минэкономики Германии вылетел в Катар, он также посетит Объединенные Арабские Эмираты для переговоров по вопросам поставок углеводородов.
Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON заявила, что прекращает закупку газа у трейдинговых компаний «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине, сообщает RT.
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