Генсек ООН заявил о сильнейшей за последние 75 лет ядерной опасности
16 февраля 202416:59
Многополярному миру грозит сильнейшая за последние 75 лет ядерная опасность, сейчас международное сообщество расколото даже сильнее, чем в эпоху холодной войны. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство РИА Новости.
Он также добавил, что глобальную угрозу для человечества также представляют неконтролируемое развитие искусственного интеллекта и климатический кризис.
Ранее Гутерреш назвал раскол в Совете безопасности ООН худшим в истории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru