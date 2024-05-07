СМИ: В США начали новое расследование в отношении Boeing
Американское Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении аэрокосмической корпорации Boeing, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, это произошло после того, как стало известно, что сотрудники компании могли пропустить некоторые проверки авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. В апреле производитель самолетов уведомил ведомство о том, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых Dreamliner.
Ранее скончался рассказавший о нарушениях при производстве Boeing второй осведомитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru