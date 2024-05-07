СМИ: В США начали новое расследование в отношении Boeing

Американское Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении аэрокосмической корпорации Boeing, сообщает Wall Street Journal.

В США Boeing 737 потерял часть обшивки в полете

По данным издания, это произошло после того, как стало известно, что сотрудники компании могли пропустить некоторые проверки авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. В апреле производитель самолетов уведомил ведомство о том, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых Dreamliner.

Ранее скончался рассказавший о нарушениях при производстве Boeing второй осведомитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:АвиацияСШААвиакатастрофа Boeing 737

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