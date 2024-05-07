Писториус считает, что Россия может атаковать НАТО
Россия будет в состоянии атаковать страны Североатлантического альянса через пять-восемь лет, заявил агентству Kyodo News глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Министр сослался на предупреждения военных экспертов. «Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему», — сказал глава военного ведомства. При этом он отметил, что цель Берлина заключается в сдерживании.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что после победы в конфликте на Украине Россия может атаковать страны НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru