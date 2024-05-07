Писториус считает, что Россия может атаковать НАТО

Россия будет в состоянии атаковать страны Североатлантического альянса через пять-восемь лет, заявил агентству Kyodo News глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Забытые уроки»: В Москве заявили о готовности Германии к войне с Россией

Министр сослался на предупреждения военных экспертов. «Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему», — сказал глава военного ведомства. При этом он отметил, что цель Берлина заключается в сдерживании.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что после победы в конфликте на Украине Россия может атаковать страны НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:НАТОГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры