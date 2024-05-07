Госдеп: США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы
Вашингтону нужна «позиция силы» для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.
По его словам, «работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру».
Он отметил, что способности США «создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее».
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что попытки американских властей говорить с Россией с позиции силы изначально были обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru