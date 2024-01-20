В США назвали ядерное оружие страны устаревшим
Ядерное оружие США «опасно устарело», считают председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер. Об этом законодатели написали в своей статье для The Wall Street Journal.
По мнению политиков, обновление американского ядерного арсенала «недостаточно финансируется», отстает от графика, и Вашингтону следует «действовать быстро» для решения этих проблем и предотвращения новых.
Так, Уикер и Фишер написали о программе по замене устаревших межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которая, по данным Пентагона,превысила бюджет.
«Мы должны привлечь администрацию к ответственности за ее неудачи. Но чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения, наши коллеги в Конгрессе должны ... взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность США», — отметили политики.
Ранее глава Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, замминистра по ядерной безопасности Джилл Хруби сообщила, что США ведут работы по модернизации ядерного полигона в Неваде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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