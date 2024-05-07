Маск: Люди могут найти остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации

По его словам, если считать от первых свидетельств появления письменности, человеческой цивилизации 5,5 тысяч лет, что заставляют задуматься о существовании инопланетян. «Многие люди, которые думают, что среди нас инопланетяне, при этом не считают, что мы были на Луне», — заявил предприниматель. Он не исключил, что в ходе исследования космоса люди могут найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».

Маск указал, что доказательств существования инопланетян не видит. Кроме того, ни один спутник его космической компании Space X не маневрировал от НЛО.

Ранее контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов в отставке Тим Галлодет заявил, что сделанная американскими военными в 2015 году видеозапись под названием GoFast убедила его в существовании инопланетной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

