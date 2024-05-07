Пентагон: Военные из США и России в Нигере находятся на одной базе

Военные из России и США расположились вдали друг от друга на одной военной базе в Нигере, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

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По его словам, никаких взаимодействий между ними не существует. Однако американцы объявили «повышенную боевую готовность» из-за соседства с россиянами. Военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам и не представляют угрозу солдатам США.

Ранее российские силы заняли военную базу США в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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