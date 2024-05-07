Пентагон: Военные из США и России в Нигере находятся на одной базе
7 мая 202405:02
Военные из России и США расположились вдали друг от друга на одной военной базе в Нигере, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.
По его словам, никаких взаимодействий между ними не существует. Однако американцы объявили «повышенную боевую готовность» из-за соседства с россиянами. Военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам и не представляют угрозу солдатам США.
Ранее российские силы заняли военную базу США в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: Военные из США и России в Нигере находятся на одной базе
- Писториус считает, что Россия может атаковать НАТО
- Шольц: Ядерное оружие не должно быть применено на Украине
- ХАМАС на первом этапе согласился освободить 33 заложника
- В США прокомментировали сообщения о задержании американского военного в России
- СМИ предрекли обрушение всей обороны ВСУ
- ХАМАС готово принять предложение Израиля о прекращении огня
- Задержанный в России за кражу американский солдат избивал и душил жертву
- В Госдепе заявили, что Байден не отправит американских солдат на Украину
- В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша в соревнованиях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru