Смертоносная группа штаммов коронавируса FLiRT распространяется по США
7 мая 202405:35
Новая группа смертоносных штаммов коронавируса семейства «омикрон» под названием FLiRT, распространяется по США, сообщает Fox News.
По данным телеканала, на один из вариантов, KP.2, приходится до четверти всех случаев заражения. По словам экспертов, несмотря на общее снижение числа заболеваний, коронавирус остается серьезной угрозой обществу.
Ранее открывшего геном коронавируса профессора выгнали из лаборатории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru