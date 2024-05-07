Шольц: Ядерное оружие не должно быть применено на Украине
7 мая 202404:01
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал в социальной сети Х предстоящее проведение Россией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
По его словам, ядерное оружие не должно быть применено в ходе конфликта вокруг Украины. «Всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно быть применено в этой войне», — заявил глава правительства ФРГ.
Ранее в Кремле связали учения с ядерным оружием с готовностью Запада отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru