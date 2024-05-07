Шольц: Ядерное оружие не должно быть применено на Украине

По его словам, ядерное оружие не должно быть применено в ходе конфликта вокруг Украины. «Всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно быть применено в этой войне», — заявил глава правительства ФРГ.

Ранее в Кремле связали учения с ядерным оружием с готовностью Запада отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

