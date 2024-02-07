Гутерреш назвал раскол в Совете Безопасности худшим в истории

«Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз - худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», - сказал он, выступая в Генассамблее.

По словам Гутерреша, отлаженные механизмы в период «холодной войны» помогали управлять отношениями сверхдержав. Однако в настоящее время они не работают в условиях многополярного мира. Генсек ООН также посетовал, что после десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за улучшение своих ядерных арсеналов.

Ранее Гутерреш заявлял, что не следует ослаблять усилия, направленные на установление мира на Украине. Выступая на сессии Генассамблеи ООН генсек отметил, что для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности миру необходимы и украинские продукты, и российские удобрения, напоминает «Радиоточка НСН».

