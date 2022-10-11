Генсек ООН: удары по Украине – эскалация

«Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними масштабными ракетными ударами ВС РФ по городам Украины», – сказал он.

Как сообщил президент США Джо Байден, западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его словам, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

