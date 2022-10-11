Генсек ООН: удары по Украине – эскалация
Ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гуттериша, которое передал представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними масштабными ракетными ударами ВС РФ по городам Украины», – сказал он.
Как сообщил президент США Джо Байден, западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его словам, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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