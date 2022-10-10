МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на Украине

Захарова указала на то, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. По ее мнению, за этим стоит «плохо маскируемая попытка воевать».

Представитель МИД подчеркнула, что власти РФ намерены решить все свои задачи на Украине. При этом Захарова указала, что власти готовы к дипломатии.





