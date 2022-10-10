МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на Украине
10 октября 202221:22
МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на территории Украины. Такой комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой был опубликован на сайте МИД РФ.
Захарова указала на то, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. По ее мнению, за этим стоит «плохо маскируемая попытка воевать».
Представитель МИД подчеркнула, что власти РФ намерены решить все свои задачи на Украине. При этом Захарова указала, что власти готовы к дипломатии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Зеленский заявил о 12 погибших при ударах на Украине
- Евросоюз признал посла Никарагуа персоной нон грата
- Человек погиб при крушении дельтаплана в Оренбургской области
- МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на Украине
- Милонов заявил, что хочет убить всех в СБУ
- Аграрии из Владимирской области признаны одними из лучших в России
- Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по материальному состоянию населения
- Ученые усомнились, что «Девушка с флейтой» написана рукой Вермеера
- «Русские хакеры» парализовали сайты американских аэропортов
- PepsiCo и Coca-Cola уличили в саботаже
9 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru