МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на Украине

МИД РФ назвало фальшивыми призывы США к миру на территории Украины. Такой комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой был опубликован на сайте МИД РФ.

В МИД РФ уличили руководство Украины в «неадекватности»

Захарова указала на то, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. По ее мнению, за этим стоит «плохо маскируемая попытка воевать».

Представитель МИД подчеркнула, что власти РФ намерены решить все свои задачи на Украине. При этом Захарова указала, что власти готовы к дипломатии.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария Захарова
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