Генсек ООН привился от COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем аккаунте в Twitter заявил, что сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Гутерриш рассказал, что "счастлив" и "благодарен" после получения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Генсек напомнил о необходимости обеспечить доступ к вакцинации "всем и повсюду".
По мнению главы ООН, из-за пандемии безопасность каждого человека зависит от всеобщей вакцинации.
В России с декабря 2020 года запущена массовая кампания по вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что идея вводить COVID-паспорта привившимся от коронавируса "недопустима".
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